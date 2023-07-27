Российский президент Владимир Путин рассказал о более 30 перспективных энергопроектах с участием России в 16 странах Африки.

Об этом он сказал на пленарном заседании форума Россия — Африка.

«В различной степени проработки сейчас находится более 30 перспективных энергетических проектов с российским участием в 16 государствах Африки», — проинформировал президент.

Также российский лидер уточнил, что общая мощность прорабатываемых Россией энергетических проектов составляет около 3,7 ГВт.

Кроме того, Путин заявил, что ни одно из условий сделки, касавшихся зерна и удобрений России, выполнено не было.