Председатель Афросоюза заявил, что Африка страдает от украинского конфликта

Украинский конфликт негативно влияет на Африку, страны страдают от последствий.

Об этом заявил председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Есть проблема между Россией и Украиной. Мы не закрываем на это глаза, поскольку с обеими странами у нас есть партнёрские отношения, и мы наблюдаем негативные последствия, которые отражаются на всём мире, в том числе на Африке», — сказал Ассумани.

По его словам, африканская сторона хочет найти решение, которое могло бы удовлетворить Россию и Африку. Он добавил, что на сегодняшний день мировое сообщество сталкивается с множеством вызовов, а Российская Федерация остаётся важным партнёром для Африки.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия остаётся надёжным поставщиком продовольствия в Африку.