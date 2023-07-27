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Председатель Афросоюза заявил, что Африка страдает от украинского конфликта

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Украинский конфликт негативно влияет на Африку, страны страдают от последствий.
Председатель Афросоюза заявил, что Африка страдает от украинского конфликта
  • РИА Новости

Об этом заявил председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Есть проблема между Россией и Украиной. Мы не закрываем на это глаза, поскольку с обеими странами у нас есть партнёрские отношения, и мы наблюдаем негативные последствия, которые отражаются на всём мире, в том числе на Африке», — сказал Ассумани.

По его словам, африканская сторона хочет найти решение, которое могло бы удовлетворить Россию и Африку. Он добавил, что на сегодняшний день мировое сообщество сталкивается с множеством вызовов, а Российская Федерация остаётся важным партнёром для Африки.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия остаётся надёжным поставщиком продовольствия в Африку.

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