Председатель Афросоюза заявил, что Африка страдает от украинского конфликта
- РИА Новости
Об этом заявил председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости.
«Есть проблема между Россией и Украиной. Мы не закрываем на это глаза, поскольку с обеими странами у нас есть партнёрские отношения, и мы наблюдаем негативные последствия, которые отражаются на всём мире, в том числе на Африке», — сказал Ассумани.
По его словам, африканская сторона хочет найти решение, которое могло бы удовлетворить Россию и Африку. Он добавил, что на сегодняшний день мировое сообщество сталкивается с множеством вызовов, а Российская Федерация остаётся важным партнёром для Африки.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия остаётся надёжным поставщиком продовольствия в Африку.