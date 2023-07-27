В Минобороны КНДР выразили поддержку борьбе армии и народа России за защиту безопасности
- РИА Новости
«Он, выражая полную поддержку справедливой борьбе армии и народа России за защиту суверенитета и безопасности страны, ещё раз заверил в позиции нашей армии, которая будет дальше укреплять сотрудничество и солидарность в одном окопе антиимпериалистической борьбы», — цитирует его ТАСС.
По словам министра, сложившаяся военно-политическая ситуация в мире требует от армий обеих стран противостоять «разбойнической стратегии мирового господства США».
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын принял главу Минобороны России Сергея Шойгу в Пхеньяне.
Они посетили выставку вооружений в Пхеньяне.
Также российский министр провёл встречу с министром обороны КНДР Кан Сун Намом.