В Минобороны КНДР выразили поддержку борьбе армии и народа России за защиту безопасности

Глава Минобороны КНДР Кан Сун Нам выразил поддержку борьбе армии и народа России за защиту суверенитета и безопасности, сообщает ЦТАК.

«Он, выражая полную поддержку справедливой борьбе армии и народа России за защиту суверенитета и безопасности страны, ещё раз заверил в позиции нашей армии, которая будет дальше укреплять сотрудничество и солидарность в одном окопе антиимпериалистической борьбы», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, сложившаяся военно-политическая ситуация в мире требует от армий обеих стран противостоять «разбойнической стратегии мирового господства США».

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын принял главу Минобороны России Сергея Шойгу в Пхеньяне.

Они посетили выставку вооружений в Пхеньяне.

Также российский министр провёл встречу с министром обороны КНДР Кан Сун Намом.