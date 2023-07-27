Украинским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Министерства.
Отмечается, что на сегодняшний день сохраняется запрет на отправление сборных Украины на те турниры, где россияне и белорусы выступают под своими флагами.
Также под запрет попадают соревнования, где россияне и белорусы своими публичными действиями или заявлениями выражают национальную принадлежность.
Ранее сообщалось, что на Украине рассматривают вариант с отказом от бойкота соревнований с участием россиян.
Также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала недопуск России к Играм в Париже похоронами олимпийского движения.