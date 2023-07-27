Украинским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами

Министерство молодёжи и спорта Украины сняло запрет на участие украинских атлетов в международных соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии, выступающими в нейтральном статусе.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Министерства.

Отмечается, что на сегодняшний день сохраняется запрет на отправление сборных Украины на те турниры, где россияне и белорусы выступают под своими флагами.

Также под запрет попадают соревнования, где россияне и белорусы своими публичными действиями или заявлениями выражают национальную принадлежность.

Ранее сообщалось, что на Украине рассматривают вариант с отказом от бойкота соревнований с участием россиян.

Также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала недопуск России к Играм в Париже похоронами олимпийского движения.