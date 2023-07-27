Ас-Сиси заявил о поддержке Каиром всех усилий по политическому урегулированию на Украине

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что Каир поддерживает все усилия по политическому урегулированию украинского кризиса.

Об этом проинформировала канцелярия египетского лидера.

«Президент подтвердил поддержку Египтом всех усилий, направленных на скорое политическое урегулирование кризиса мирным путём», — говорится в заявлении.

При этом отмечается, что российский лидер проинформировал ас-Сиси о последних событиях российско-украинского кризиса.

Кроме того, президент Египта заявил о стремлении углублять партнёрские отношения с Россией.

Ранее ас-Сиси прилетел в Петербург для участия в саммите Россия — Африка.

Позже сообщалось, что Путин провёл переговоры с ас-Сиси.

Кроме того, Путин заявил, что треть товарооборота с Африкой приходится на Египет.