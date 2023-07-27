Ас-Сиси заявил о поддержке Каиром всех усилий по политическому урегулированию на Украине
Об этом проинформировала канцелярия египетского лидера.
«Президент подтвердил поддержку Египтом всех усилий, направленных на скорое политическое урегулирование кризиса мирным путём», — говорится в заявлении.
При этом отмечается, что российский лидер проинформировал ас-Сиси о последних событиях российско-украинского кризиса.
Кроме того, президент Египта заявил о стремлении углублять партнёрские отношения с Россией.
Ранее ас-Сиси прилетел в Петербург для участия в саммите Россия — Африка.
Позже сообщалось, что Путин провёл переговоры с ас-Сиси.
Кроме того, Путин заявил, что треть товарооборота с Африкой приходится на Египет.