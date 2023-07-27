Слуцкий: НАТО может не отдавать отчёт словам об усилении разведки в Чёрном море

Заявление НАТО об увеличении разведки в регионе Чёрного моря показывает, что альянс, возможно, не отдаёт отчёт своим действиям, потому что это повышает риски инцидентов и эскалации до прямого столкновения с Россией.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

Он отметил, что НАТО собирается усилить разведку также с помощью морских патрульных самолётов и БПЛА.

«Отдаёт ли после этого НАТО себе отчёт в полной мере?» — задался вопросом политик.

Ранее сообщалось, что страны НАТО усилят разведку в регионе Чёрного моря на фоне прекращения зерновой сделки.

Также экс-адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что суда Украины с зерном могут ходить в Чёрном море под конвоями НАТО.