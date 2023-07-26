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Maritime Bulletin: у берегов Нидерландов произошёл пожар на судне Fremantle Highway

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На грузовом судне Fremantle Highway в Северном море у берегов Нидерландов произошёл пожар.
Maritime Bulletin: у берегов Нидерландов произошёл пожар на судне Fremantle Highway
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщает Maritime Bulletin со ссылкой на береговую охрану Нидерландов.

Причиной происшествия стало возгорание почти трёх тысяч машин на борту.

Отмечается, что у экипажа не получилось самостоятельно потушить огонь.

Эвакуация людей с судна проводилась с помощью вертолётов и спасательных лодок.

«Один член экипажа погиб и несколько пострадали», — сказано в сообщении.

Спасатели пытаются потушить пожар и предотвратить затопление судна.

В июне агентство Associated Press сообщало, что филиппинский паром, на борту которого находились 120 пассажиров и членов экипажа, загорелся в море.

4 июля сообщалось, что на борту судна Milford в порту Варны погибли два российских моряка.

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