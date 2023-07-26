Maritime Bulletin: у берегов Нидерландов произошёл пожар на судне Fremantle Highway
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Об этом сообщает Maritime Bulletin со ссылкой на береговую охрану Нидерландов.
Причиной происшествия стало возгорание почти трёх тысяч машин на борту.
Отмечается, что у экипажа не получилось самостоятельно потушить огонь.
Эвакуация людей с судна проводилась с помощью вертолётов и спасательных лодок.
«Один член экипажа погиб и несколько пострадали», — сказано в сообщении.
Спасатели пытаются потушить пожар и предотвратить затопление судна.
В июне агентство Associated Press сообщало, что филиппинский паром, на борту которого находились 120 пассажиров и членов экипажа, загорелся в море.
4 июля сообщалось, что на борту судна Milford в порту Варны погибли два российских моряка.