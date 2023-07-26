Глава МИД ЮАР выразила надежду на обсуждение мирной инициативы по Украине в Петербурге
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«Я ожидаю, что наши лидеры воспользуются своим присутствием здесь, в Санкт-Петербурге, для продолжения этого начатого ранее обсуждения, которое в первой итерации было нацелено на установление диалога между Африкой и Россией и между Африкой и Украиной. И хочется надеяться, что теперь можно будет приступить к обсуждению следующих этапов», — отметила Пандор.
Ранее в офисе президента ЮАР Сирила Рамапосы заявили, что саммит Россия — Африка позволит участникам африканской мирной инициативы продолжить диалог с российским президентом Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин и представители африканских стран выразили политическую волю к продолжению диалога.
Саммит Россия — Африка состоится в Санкт-Петербурге 27—28 июля.
В сессиях форума примут участие потомки легендарных африканских лидеров, приезд которых организовал телеканал RT. Кроме того, был обеспечен приезд на саммит более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, глав Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.