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Глава МИД ЮАР выразила надежду на обсуждение мирной инициативы по Украине в Петербурге

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Глава МИД Южно-Африканской Республики Наледи Пандор в интервью RT выразила надежду на продолжение в рамках саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге начатых ранее в этом году дискуссий о роли Африки в поиске мирного решения конфликта между Россией и Украиной.
Глава МИД ЮАР выразила надежду на обсуждение мирной инициативы по Украине в Петербурге
  • AFP
  • © PHILL MAGAKOE

«Я ожидаю, что наши лидеры воспользуются своим присутствием здесь, в Санкт-Петербурге, для продолжения этого начатого ранее обсуждения, которое в первой итерации было нацелено на установление диалога между Африкой и Россией и между Африкой и Украиной. И хочется надеяться, что теперь можно будет приступить к обсуждению следующих этапов», — отметила Пандор.

Ранее в офисе президента ЮАР Сирила Рамапосы заявили, что саммит Россия — Африка позволит участникам африканской мирной инициативы продолжить диалог с российским президентом Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин и представители африканских стран выразили политическую волю к продолжению диалога.

Саммит Россия — Африка состоится в Санкт-Петербурге 27—28 июля.

В сессиях форума примут участие потомки легендарных африканских лидеров, приезд которых организовал телеканал RT. Кроме того, был обеспечен приезд на саммит более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, глав Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.

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