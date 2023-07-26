Глава МИД ЮАР считает, что у стран Африки открыты линии для коммуникаций с Путиным и Зеленским

Глава МИД Южно-Африканской Республики Наледи Пандор в интервью RT заявила, что, по её мнению, у африканских стран, участвующих в мирной инициативе, открыты линии для коммуникации с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«Мне кажется, линии для коммуникации с обоими лидерами открыты. Оба лидера волевые. Не думаю, что твёрдой позиции придерживалась лишь Украина. По-моему, так же можно охарактеризовать и позицию президента Путина», — сказала Пандор.

Она назвала очень позитивным моментом приём, который был оказан лидерам африканских стран в рамках их визитов в Москву и Киев, и «открытость к их словам».

Пандор отметила готовность к продолжению дискуссии по Украине на саммите Россия — Африка.

«Это крайне важно, поскольку нужно помнить, что мы первая группа лидеров, у которой появился такой доступ как к властям Украины, так и к властям России. Другие [же] создали такую атмосферу враждебности, что могут вести диалог только с одной стороной, но не с другой. Поэтому, на мой взгляд, Африка находится в уникальной позиции с тем, чтобы сыграть [здесь] очень важную роль», — заявила глава внешнеполитического ведомства ЮАР.

Ранее в офисе президента ЮАР Сирила Рамапосы заявили, что саммит Россия — Африка позволит участникам африканской мирной инициативы продолжить диалог с российским президентом Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин и представители африканских стран выразили политическую волю к продолжению диалога.

Саммит Россия — Африка состоится в Санкт-Петербурге 27—28 июля.

В сессиях форума примут участие потомки легендарных африканских лидеров, приезд которых организовал телеканал RT. Кроме того, был обеспечен приезд на саммит более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, глав Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.