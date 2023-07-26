Глава МИД ЮАР заявила о важности отношений с Россией

Глава МИД Южно-Африканской Республики Наледи Пандор в интервью RT заявила о важности отношений с Россией.

«Эти отношения очень важны для нас, в частности для ЮАР, с учётом той роли, которую сыграл российский народ в нашей борьбе за свободу. Это [как] отношения между братом и сестрой, между товарищем и другом. Их нужно поддерживать и дальше», — сказала она.

Также Пандор в интервью RT рассказала о больших ожиданиях от саммита Россия — Африка.

Южноафриканский посол в России Мзувукиле Джефф Макетуку заявил, что ЮАР рассчитывает на успех саммита Россия — Африка.