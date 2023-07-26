Глава МИД ЮАР заявила о важности отношений с Россией
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«Эти отношения очень важны для нас, в частности для ЮАР, с учётом той роли, которую сыграл российский народ в нашей борьбе за свободу. Это [как] отношения между братом и сестрой, между товарищем и другом. Их нужно поддерживать и дальше», — сказала она.
Также Пандор в интервью RT рассказала о больших ожиданиях от саммита Россия — Африка.
Южноафриканский посол в России Мзувукиле Джефф Макетуку заявил, что ЮАР рассчитывает на успех саммита Россия — Африка.