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Глава МИД ЮАР заявила о важности отношений с Россией

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Глава МИД Южно-Африканской Республики Наледи Пандор в интервью RT заявила о важности отношений с Россией.
Глава МИД ЮАР заявила о важности отношений с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © Horacio Villalobos

«Эти отношения очень важны для нас, в частности для ЮАР, с учётом той роли, которую сыграл российский народ в нашей борьбе за свободу. Это [как] отношения между братом и сестрой, между товарищем и другом. Их нужно поддерживать и дальше», — сказала она.

Также Пандор в интервью RT рассказала о больших ожиданиях от саммита Россия — Африка.

Южноафриканский посол в России Мзувукиле Джефф Макетуку заявил, что ЮАР рассчитывает на успех саммита Россия — Африка.

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