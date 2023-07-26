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Эрдоган и новый глава МИД Китая Ван И встретятся в Анкаре

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет в среду, 26 июля, нового министра иностранных дел Китая Ван И в Анкаре.
Эрдоган и новый глава МИД Китая Ван И встретятся в Анкаре
  • globallookpress.com
  • © Turkish Presidency/XinHua

Об этом говорится в публикации ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

«Господин президент примет главу МИД Китая Ван И в президентском дворце в 14:30», — пишет агентство.

Также сообщается, что глава МИД Турции Хакан Фидан тоже встретится с Ван И в Анкаре. В ходе переговоров будут обсуждаться двусторонние отношения, региональные и международные вопросы.

Ранее сообщалось, что в Китае назначили нового главу МИД. Теперь должность министра иностранных дел занимает Ван И.

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