Эрдоган и новый глава МИД Китая Ван И встретятся в Анкаре
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- © Turkish Presidency/XinHua
Об этом говорится в публикации ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого президента.
«Господин президент примет главу МИД Китая Ван И в президентском дворце в 14:30», — пишет агентство.
Также сообщается, что глава МИД Турции Хакан Фидан тоже встретится с Ван И в Анкаре. В ходе переговоров будут обсуждаться двусторонние отношения, региональные и международные вопросы.
Ранее сообщалось, что в Китае назначили нового главу МИД. Теперь должность министра иностранных дел занимает Ван И.