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Захарова выразила соболезнования Греции в связи с гибелью экипажа пожарного самолёта

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования Греции в связи с гибелью экипажа самолёта пожаротушения 25 июля.
Захарова выразила соболезнования Греции в связи с гибелью экипажа пожарного самолёта
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Мы искренне сопереживаем греческому народу ввиду чрезвычайной ситуации, которая сложилась из-за бушующих в стране масштабных лесных пожаров. Соболезнуем в связи с гибелью экипажа самолёта пожаротушения на острове Эвбея», — сказала она.

По словам дипломата, российская сторона не получала от властей Греции обращений за помощью в тушении пожаров.

Ранее сообщалось, что пожарный самолёт Canadair упал во время тушения пожара на греческом острове Эвбея.

Как сообщает News247, самолёт разбился в районе города Каристос.

В Министерстве национальной обороны Греции заявили о смерти пилотов.

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