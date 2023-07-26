Захарова выразила соболезнования Греции в связи с гибелью экипажа пожарного самолёта

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования Греции в связи с гибелью экипажа самолёта пожаротушения 25 июля.

«Мы искренне сопереживаем греческому народу ввиду чрезвычайной ситуации, которая сложилась из-за бушующих в стране масштабных лесных пожаров. Соболезнуем в связи с гибелью экипажа самолёта пожаротушения на острове Эвбея», — сказала она.

По словам дипломата, российская сторона не получала от властей Греции обращений за помощью в тушении пожаров.

Ранее сообщалось, что пожарный самолёт Canadair упал во время тушения пожара на греческом острове Эвбея.

Как сообщает News247, самолёт разбился в районе города Каристос.

В Министерстве национальной обороны Греции заявили о смерти пилотов.