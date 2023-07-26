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Компания Danone решила списать около €200 млн после потери контроля российского филиала

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Компания Danone спишет порядка €200 млн на фоне утраты контроля над российской структурой, следует из отчёта компании за первое полугодие 2023 года.
Компания Danone решила списать около €200 млн после потери контроля российского филиала
  • Gettyimages.ru
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В компании отметили, что смена совета директоров и гендиректора произошла в Danone Russia без уведомления или согласования с Danone.

«С учётом применения необходимых стандартов Danone деконсолидирует операции бизнеса молочных продуктов и растительных напитков (EDF) в России в июле 2023 года, принимая убытки в размере около €200 млн», — приводит сообщение ТАСС.

Гендиректором российской группы Danone ранее назначили заместителя председателя правительства — министра сельского хозяйства Чеченской Республики.

В апреле российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли Danone и пивоваренной компании «Балтика», принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление России.

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