Компания Danone решила списать около €200 млн после потери контроля российского филиала
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В компании отметили, что смена совета директоров и гендиректора произошла в Danone Russia без уведомления или согласования с Danone.
«С учётом применения необходимых стандартов Danone деконсолидирует операции бизнеса молочных продуктов и растительных напитков (EDF) в России в июле 2023 года, принимая убытки в размере около €200 млн», — приводит сообщение ТАСС.
Гендиректором российской группы Danone ранее назначили заместителя председателя правительства — министра сельского хозяйства Чеченской Республики.
В апреле российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли Danone и пивоваренной компании «Балтика», принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление России.