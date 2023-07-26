Посол: число российских военных инструкторов в ЦАР неизменно составляет 1890 человек
Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил российский посол в ЦАР Александр Бикантов.
Он отметил, что в ЦАР заинтересованы в долгосрочном присутствии представителей из России.
«Количество инструкторов осталось неизменным — 1890 человек», — уточнил посол.
По его словам, события 24 июня не повлияли на позицию властей государства.
Бикантов также сообщал, что президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера летит в Россию для участия во втором саммите Россия — Африка.