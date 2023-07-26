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Посол: число российских военных инструкторов в ЦАР неизменно составляет 1890 человек

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В ЦАР заинтересованы в увеличении присутствия в стране военных инструкторов из России, их число составляет 1890 человек.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил российский посол в ЦАР Александр Бикантов.

Он отметил, что в ЦАР заинтересованы в долгосрочном присутствии представителей из России.

«Количество инструкторов осталось неизменным — 1890 человек», — уточнил посол.

По его словам, события 24 июня не повлияли на позицию властей государства.

Бикантов также сообщал, что президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера летит в Россию для участия во втором саммите Россия — Африка.

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