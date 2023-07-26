Обозреватель CGTN Синь Пин выразил мнение, что поставка кассетных боеприпасов США станет для украинцев ночным кошмаром.

Как отмечается в материале, отправка этого опасного оружия станет для украинцев «ночным кошмаром», который будет преследовать их долгие годы.

Политиков США не волнуют жизни гражданского населения и мирное урегулирование конфликта, подчеркнул Пин.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о стремлении США и их сателлитов усилить эскалацию конфликта на Украине.

Сообщалось, что Вооружённые силы Украины применили иностранные кассетные боеприпасы при ударе по населённому пункту Золотарёвка в Луганской Народной Республике.