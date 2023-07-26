Посол России в Банги: на саммите Россия — Африка планируют встречу на высшем уровне с ЦАР

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера летит в Россию для участия во втором саммите Россия — Африка.

Об этом сообщил посол России в ЦАР Александр Бикантов.

«Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера прибывает в Россию, мы ожидаем его в среду», — передаёт сообщение РИА Новости.

По словам Бикантова, планируется двусторонняя встреча на высшем уровне.

28 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит сотрудничество с ЦАР и сохранит в стране необходимое число военных советников.