Посол России в Банги: на саммите Россия — Африка планируют встречу на высшем уровне с ЦАР
Об этом сообщил посол России в ЦАР Александр Бикантов.
«Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера прибывает в Россию, мы ожидаем его в среду», — передаёт сообщение РИА Новости.
По словам Бикантова, планируется двусторонняя встреча на высшем уровне.
28 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит сотрудничество с ЦАР и сохранит в стране необходимое число военных советников.