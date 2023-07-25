В Северной Каролине в автомобиле обнаружили тела троих бойцов корпуса морской пехоты
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«Корпус морской пехоты установил личности троих бойцов, которых в выходные нашли мёртвыми в машине. Офис шерифа округа Пендер расследует их смерть», — сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Тела обнаружили утром. Все погибшие в возрасте 19—23 лет были в звании младших капралов.
Ранее в Джорджии сообщили по меньшей мере о четырёх жертвах массовой стрельбы.
Преступника ещё не поймали.