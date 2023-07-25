Посол Германии заявил, что покинет Москву после четырёх лет службы на посту

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что покидает Москву после четырёх лет на посту в связи с окончанием командировки.

«Через несколько дней я покину Москву... Это были совершенно необычные четыре года. Они были увлекательными, разочаровывающими, счастливыми и печальными. Но никогда не были скучными», — цитирует его ТАСС.

Ранее в МИД Германии заявили, что немецкие власти отзывают разрешение на деятельность четырёх из пяти генконсульств России в ФРГ.

28 мая немецкое посольство заявило, что введённые российской стороной ограничения на максимальную численность сотрудников представительств ФРГ в России вступают в силу в начале июня.