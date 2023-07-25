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Захарова пристыдила США за реакцию на гибель российского военкора Журавлёва

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова пристыдила Соединённые Штаты за высказывание постпреда США при ОБСЕ о гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва.
Захарова пристыдила США за реакцию на гибель российского военкора Журавлёва
  • © МИД России

Она напомнила, что в Вашингтоне заявили об осуждении любых атак на представителей прессы.

«Во-первых, у «любых атак» есть имя и жертвы, и агрессора. Имя жертвы — Ростислав Журавлёв. Имя агрессора — киевский режим... Во-вторых, нельзя одновременно осуждать атаки на журналистов и спонсировать тех, кто их совершает», — написала Захарова в своём Telegram.

По словам дипломата, в данном случае Вашингтон прямо спонсирует террористическую деятельность «киевской шайки». Захарова подчеркнула, что США не могут «осуждать атаки», производимые на их собственные средства.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса в зоне СВО.

Он был посмертно награждён ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

Журавлёва похоронят в пятницу, 28 июля, в Екатеринбурге с воинскими почестями.

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