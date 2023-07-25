Узнать больше

Патрушев: БРИКС в отличие от НАТО может сыграть стабилизирующую роль в мире

Короткая ссылка
БРИКС в отличие от Североатлантического альянса может сыграть важную стабилизирующую роль в международных отношениях.
Патрушев: БРИКС в отличие от НАТО может сыграть стабилизирующую роль в мире
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе выступления в Йоханнесбурге.

«БРИКС в отличие от ведомого американцами НАТО может сыграть важную стабилизирующую роль в международных отношениях», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, БРИКС эффективно работает над решением мировых проблем на основе принципов открытости, равноправия и взаимного уважения.

Ранее Патрушев заявил, что объединение БРИКС стало привлекательным для многих государств, потому что не имеет какой-либо конфронтационной или скрытой повестки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить