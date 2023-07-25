Патрушев: БРИКС в отличие от НАТО может сыграть стабилизирующую роль в мире

БРИКС в отличие от Североатлантического альянса может сыграть важную стабилизирующую роль в международных отношениях.

Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе выступления в Йоханнесбурге.

«БРИКС в отличие от ведомого американцами НАТО может сыграть важную стабилизирующую роль в международных отношениях», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, БРИКС эффективно работает над решением мировых проблем на основе принципов открытости, равноправия и взаимного уважения.

Ранее Патрушев заявил, что объединение БРИКС стало привлекательным для многих государств, потому что не имеет какой-либо конфронтационной или скрытой повестки.