Патрушев: БРИКС в отличие от НАТО может сыграть стабилизирующую роль в мире
- РИА Новости
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Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе выступления в Йоханнесбурге.
«БРИКС в отличие от ведомого американцами НАТО может сыграть важную стабилизирующую роль в международных отношениях», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, БРИКС эффективно работает над решением мировых проблем на основе принципов открытости, равноправия и взаимного уважения.
Ранее Патрушев заявил, что объединение БРИКС стало привлекательным для многих государств, потому что не имеет какой-либо конфронтационной или скрытой повестки.