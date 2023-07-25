Песков: вернуться к зерновой сделке невозможно, поскольку не выполняются условия России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вернуться к зерновой сделке невозможно, поскольку не выполняются условия России.

«В настоящий момент вернуться к этой сделке невозможно, потому что она не выполняется, она де-факто так и не была исполнена», — заявил Песков.

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что Россия может заместить зерно Украины на коммерческой и на безвозмездной основе.

Он также подчеркнул, что Россия продолжит поставлять зерно и удобрения в Африку.

В МИД России заявили, что Москва сделает всё, чтобы Африка не ощутила последствий прекращения зерновой сделки.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединённые Штаты призвали Россию восстановить зерновую сделку.