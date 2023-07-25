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Глава МИД Бразилии Виэйра: решение украинского конфликта требует участия многих стран

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Глава бразильского МИД Мауро Виэйра заявил в интервью изданию Congresso em Foco, что разрешение конфликта между Россией и Украиной требует усилий многих стран.

Он отметил, что Бразилия не претендует на роль посредника между двумя странами.

«Мы не кандидаты на роль посредника», — сказал министр.

При этом, дипломат заявил, что Бразилия готова поддержать любые мирные усилия, но они требуют коллективных усилий нескольких стран.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва высказал мнение, что мир начинает уставать от украинского конфликта.

Также власти Бразилии заявили о рисках эскалации из-за передачи Киеву кассетных боеприпасов США.

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