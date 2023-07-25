Узнать больше

Путин: нужно продолжать расследования терактов неонацистов против жителей новых регионов

Короткая ссылка
Глава государства Владимир Путин потребовал продолжать расследования терактов карателей и неонацистов против мирного населения в новых регионах России.

Такое заявление он сделал в обращении по случаю Дня сотрудника органов следствия.

«Необходимо продолжать системную работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наёмников и неонацистов», — говорится в сообщении.

Ранее Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником.

Также Путин заявил о значительных потерях среди иностранных наёмников на Украине.

Кроме того, сообщалось, что СК России расследует очередные факты жестокого обращения ВСУ с российскими военнопленными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить