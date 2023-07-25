Путин: нужно продолжать расследования терактов неонацистов против жителей новых регионов

Глава государства Владимир Путин потребовал продолжать расследования терактов карателей и неонацистов против мирного населения в новых регионах России.

Такое заявление он сделал в обращении по случаю Дня сотрудника органов следствия.

«Необходимо продолжать системную работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наёмников и неонацистов», — говорится в сообщении.

Ранее Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником.

Также Путин заявил о значительных потерях среди иностранных наёмников на Украине.

Кроме того, сообщалось, что СК России расследует очередные факты жестокого обращения ВСУ с российскими военнопленными.