Путин: нужно продолжать расследования терактов неонацистов против жителей новых регионов
Такое заявление он сделал в обращении по случаю Дня сотрудника органов следствия.
«Необходимо продолжать системную работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наёмников и неонацистов», — говорится в сообщении.
Ранее Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником.
Также Путин заявил о значительных потерях среди иностранных наёмников на Украине.
Кроме того, сообщалось, что СК России расследует очередные факты жестокого обращения ВСУ с российскими военнопленными.