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В Белом доме сообщили, что США призывают Россию восстановить зерновую сделку

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Соединённые Штаты призвали Россию восстановить зерновую сделку. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Я очень ясно говорила… что России необходимо вернуться к соглашению, которое у нас имелось, к зерновой сделке», — приводит РИА Новости её слова.

Жан-Пьер добавила, что Вашингтон продолжит призывать Москву вернуться к «Черноморской инициативе».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на санкции, Россия будет и дальше энергично работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия и удобрений.

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