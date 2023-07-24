МИД России: потуги Бербок модифицировать Римский статут нежизнеспособны

Потуги главы МИД Германии Анналены Бербок модифицировать Римский статут нежизнеспособны, тем более Россия считает Международный уголовный суд (МУС) неправосудной структурой, а её решения для Москвы ничтожны. Об этом заявили RT в российском Министерстве иностранных дел.

Так ведомство прокомментировало призыв немецкого министра Бербок реформировать международное право, чтобы «виновные в агрессивной войне» на Украине могли быть привлечены к ответственности.

В Москве напомнили, что Россия не участвует в Римском статуте МУС.

«Только Совет Безопасности ООН может квалифицировать какие-либо действия в качестве акта агрессии. Как следствие, потуги модифицировать Римский статут в направлении, озвученном Бербок, едва ли жизнеспособны — не говоря уже о том, что любые поправки будут иметь силу только для стран, которые их примут», — сказали в министерстве.

То же касается гипотетического альтернативного механизма привлечения к ответственности за «преступление агрессии», подчеркнули там.

Вместе с этим Россия поддерживает идею недопустимости безнаказанности за тягчайшие международные преступления.

«Поддержание международного мира и безопасности, эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии — ключевая цель международного сообщества, закреплённая в первой статье Устава ООН. Но Бербок и ей подобные должны понять, что работать в этом направлении нужно именно коллективно, в рамках ООН, и без двойных стандартов. Всё остальное — политизированное сотрясание воздуха. Тотальная деградация авторитета МУС — яркий пример того, к чему приводят попытки задействовать международно-правовые инструменты в узких сиюминутных политических интересах», — сообщил МИД.

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев высказал мнение, что такие организации, как МУС, Совет Европы и ОБСЕ, находятся на «смердящей помойке мирового развития».

По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.