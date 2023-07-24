В Минэнерго заявили, что ограничения Запада на свободную торговлю привели к энергокризису

Одной из причин мирового энергетического кризиса стало ограничение свободной торговли со стороны стран Запада. Об этом заявил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

«Считаем неприемлемыми, безответственными и лицемерными попытки ряда западных стран сузить круг причин избыточной волатильности на энергорынках и климатических проблем», — приводит ТАСС его слова на министерской встрече стран G20 в Индии.

Сорокин подчеркнул, что Запад игнорирует тот факт, что введённые ограничения на свободную торговлю являются катализатором нынешнего этапа энергокризиса.

Ранее депутат Национального собрания Франции Жером Бюиссон заявил, что санкции против России привели к энергокризису и катастрофе в экономике в Европе.