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Патрушев: США используют все ресурсы для разжигания протестов в неугодных им странах

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Вашингтон задействует все имеющиеся средства, чтобы стимулировать протесты в «недемократичных» государствах. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Российской газете».
Патрушев: США используют все ресурсы для разжигания протестов в неугодных им странах
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Он напомнил, что американская сторона делала громкие заявления о важности противодействия автократиям, а также о защите прав человека на «саммите за демократию» в марте.

«Сами же при этом задействуют все возможные ресурсы для стимулирования протестной деятельности в «недемократичных», по их мнению, странах мира», — сказал Патрушев.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на провокации США и НАТО в сторону России из разных регионов мира.

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