Патрушев: США используют все ресурсы для разжигания протестов в неугодных им странах
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Он напомнил, что американская сторона делала громкие заявления о важности противодействия автократиям, а также о защите прав человека на «саммите за демократию» в марте.
«Сами же при этом задействуют все возможные ресурсы для стимулирования протестной деятельности в «недемократичных», по их мнению, странах мира», — сказал Патрушев.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на провокации США и НАТО в сторону России из разных регионов мира.