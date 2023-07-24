Макрон: беспорядки во Франции были подавлены за несколько дней благодаря мобилизации МВД

МВД Франции смогло подавить беспорядки за несколько дней благодаря мощной мобилизации 45 тыс. полицейских и жандармов.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2.

«45 тыс. полицейских и жандармов было мобилизовано (каждую ночь. — RT), и это позволило подавить беспорядки в течение нескольких дней», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что французская полиция в общей сложности задержала около 3,8 тыс. человек в ходе беспорядков в стране.