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МИД: Лавров 25 июля проведёт переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана

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Глава МИД России Сергей Лавров проведёт во вторник, 25 июля, в Москве встречу с коллегами из Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым.
МИД: Лавров 25 июля проведёт переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана
  • РИА Новости

Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«25 июля в Москве состоятся трёхсторонние и раздельные двусторонние переговоры министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с министрами иностранных дел Азербайджанской Республики Д.А. Байрамовым и Республики Армения А.С. Мирзояном», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе переговоров стороны проанализируют пути деэскалации ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время переговоров в Брюсселе договорились активизировать работу по решению рассмотренных в бельгийской столице вопросов.

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