МИД: Лавров 25 июля проведёт переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана
- РИА Новости
Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
«25 июля в Москве состоятся трёхсторонние и раздельные двусторонние переговоры министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с министрами иностранных дел Азербайджанской Республики Д.А. Байрамовым и Республики Армения А.С. Мирзояном», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе переговоров стороны проанализируют пути деэскалации ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время переговоров в Брюсселе договорились активизировать работу по решению рассмотренных в бельгийской столице вопросов.