Узнать больше

АР: двух сербов задержали по подозрению в незаконной перевозке кубинцев в Испанию

Короткая ссылка
Сербская полиция арестовала двух человек, которые подозреваются в незаконной перевозке кубинцев на территорию Испании в составе международной преступной группировки.
АР: двух сербов задержали по подозрению в незаконной перевозке кубинцев в Испанию
  • Gettyimages.ru
  • © PeopleImages

Об этом пишет The Associated Press.

В полиции рассказали, что двоих задержанных сербов арестовали при проведении многомесячного расследования в сотрудничестве с Испанией, Интерполом и Европолом.

Их обвиняют в незаконной перевозке не менее 53 человек в Северную Македонию или Боснию и Герцеговину — и далее в Испанию.

Кроме того, в материале сказано, что ещё 18 подозреваемых по делу были арестованы в Испании.

Ранее глава МВД Турции Али Ерликая пообещал покончить с проблемой нелегальной миграции в стране в течение нескольких месяцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить