АР: двух сербов задержали по подозрению в незаконной перевозке кубинцев в Испанию
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Об этом пишет The Associated Press.
В полиции рассказали, что двоих задержанных сербов арестовали при проведении многомесячного расследования в сотрудничестве с Испанией, Интерполом и Европолом.
Их обвиняют в незаконной перевозке не менее 53 человек в Северную Македонию или Боснию и Герцеговину — и далее в Испанию.
Кроме того, в материале сказано, что ещё 18 подозреваемых по делу были арестованы в Испании.
Ранее глава МВД Турции Али Ерликая пообещал покончить с проблемой нелегальной миграции в стране в течение нескольких месяцев.