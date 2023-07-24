АР: двух сербов задержали по подозрению в незаконной перевозке кубинцев в Испанию

Сербская полиция арестовала двух человек, которые подозреваются в незаконной перевозке кубинцев на территорию Испании в составе международной преступной группировки.

Об этом пишет The Associated Press.

В полиции рассказали, что двоих задержанных сербов арестовали при проведении многомесячного расследования в сотрудничестве с Испанией, Интерполом и Европолом.

Их обвиняют в незаконной перевозке не менее 53 человек в Северную Македонию или Боснию и Герцеговину — и далее в Испанию.

Кроме того, в материале сказано, что ещё 18 подозреваемых по делу были арестованы в Испании.

Ранее глава МВД Турции Али Ерликая пообещал покончить с проблемой нелегальной миграции в стране в течение нескольких месяцев.