Узнать больше

Гендиректор ЮНЕСКО осудила гибель российского журналиста Журавлёва

Короткая ссылка
Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле осудила гибель российского военкора Ростислава Журавлёва в зоне специальной военной операции.
Гендиректор ЮНЕСКО осудила гибель российского журналиста Журавлёва
  • РИА Новости
  • © Кирилл Зыков

«Я сожалею о гибели Ростислава Журавлёва и призываю к расследованию обстоятельств», — цитирует её ТАСС.

Азуле отметила, что журналисты играют важнейшую роль в информировании мира о конфликтных ситуациях и должны быть защищены.

Ранее в Минобороны России заявили, что военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.

По поручению главы Следственного комитета России погибший в результате обстрела Вооружённых сил Украины Журавлёв был посмертно представлен к ведомственной награде «Доблесть и отвага».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить