Гендиректор ЮНЕСКО осудила гибель российского журналиста Журавлёва
- РИА Новости
- © Кирилл Зыков
«Я сожалею о гибели Ростислава Журавлёва и призываю к расследованию обстоятельств», — цитирует её ТАСС.
Азуле отметила, что журналисты играют важнейшую роль в информировании мира о конфликтных ситуациях и должны быть защищены.
Ранее в Минобороны России заявили, что военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.
По поручению главы Следственного комитета России погибший в результате обстрела Вооружённых сил Украины Журавлёв был посмертно представлен к ведомственной награде «Доблесть и отвага».