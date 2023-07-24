Гендиректор ЮНЕСКО осудила гибель российского журналиста Журавлёва

Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле осудила гибель российского военкора Ростислава Журавлёва в зоне специальной военной операции.

«Я сожалею о гибели Ростислава Журавлёва и призываю к расследованию обстоятельств», — цитирует её ТАСС.

Азуле отметила, что журналисты играют важнейшую роль в информировании мира о конфликтных ситуациях и должны быть защищены.

Ранее в Минобороны России заявили, что военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.

По поручению главы Следственного комитета России погибший в результате обстрела Вооружённых сил Украины Журавлёв был посмертно представлен к ведомственной награде «Доблесть и отвага».