Узнать больше

Патрушев: БРИКС привлекает другие страны бесконфронтационной работой

Короткая ссылка
Объединение БРИКС стало привлекательным для многих государств, потому что не имеет какой-либо конфронтационной или скрытой повестки.
Патрушев: БРИКС привлекает другие страны бесконфронтационной работой
  • РИА Новости

Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«За годы сотрудничества в «пятёрке» сформировалась культура диалога, сложились открытые и доверительные взаимоотношения, основанные на принципах суверенного равенства, уважения выбора собственного пути развития и учёта интересов друг друга», — цитирует его РИА Новости.

Патрушев отметил, что это помогает странам находить точки соприкосновения и взаимоприемлемые развязки даже по самым непростым вопросам.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя решение российского лидера Владимира Путина об участии в саммите БРИКС дистанционно, заявил, что это не является сигналом об уменьшении внимания к объединению.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить