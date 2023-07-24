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Путин: товарооборот России со странами Африки в 2022 году достиг почти $18 млрд

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Президент России Владимир Путин заявил, что российский товарооборот со странами Африки в 2022 году достиг почти $18 млрд.
Путин: товарооборот России со странами Африки в 2022 году достиг почти $18 млрд
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Товарооборот России со странами Африки в 2022 году увеличился и достиг почти $18 млрд. Однако все мы хорошо понимаем, что потенциал нашего торгово-экономического партнёрства гораздо выше», — говорится в статье Путина на сайте Кремля.

Он отметил, что российские компании заинтересованы активнее работать в Африке в сфере высоких технологий и геологоразведке, а также в топливно-энергетическом комплексе.

Путин пригласил ряд африканских стран на Всемирный фестиваль молодёжи в марте 2024 года.

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