Путин: товарооборот России со странами Африки в 2022 году достиг почти $18 млрд

Президент России Владимир Путин заявил, что российский товарооборот со странами Африки в 2022 году достиг почти $18 млрд.

«Товарооборот России со странами Африки в 2022 году увеличился и достиг почти $18 млрд. Однако все мы хорошо понимаем, что потенциал нашего торгово-экономического партнёрства гораздо выше», — говорится в статье Путина на сайте Кремля.

Он отметил, что российские компании заинтересованы активнее работать в Африке в сфере высоких технологий и геологоразведке, а также в топливно-энергетическом комплексе.

Путин пригласил ряд африканских стран на Всемирный фестиваль молодёжи в марте 2024 года.