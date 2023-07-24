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Песков: пока контактов Путина и Эрдогана не планируется, но их нельзя исключать

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Песков: пока контактов Путина и Эрдогана не планируется, но их нельзя исключать
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Сейчас пока нет контактов Путина и Эрдогана, хотя их нельзя исключать», — сказал он, отвечая на вопрос, могут ли последовать контакты президентов после того, как следы взрывчатки были найдены на борту сухогруза, следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону, а ранее побывавшего в украинском порту Килия.

О следах взрывчатки ранее сообщили в ФСБ России. Кроме того, были выявлены признаки вмешательства в конструктивные части сухогруза.

Зерновая сделка была прекращена 18 июля.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что за год Киев под прикрытием «Черноморской инициативы» накопил значительные военно-промышленные и топливные мощности в портах.

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