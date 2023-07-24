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Трамп осудил Байдена за его признание в нехватке боеприпасов у Пентагона

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Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего американского лидера Джо Байдена за признание в нехватке боеприпасов у Пентагона в «опаснейшее время в истории страны».
Трамп осудил Байдена за его признание в нехватке боеприпасов у Пентагона
  • Gettyimages.ru

По словам Трампа, у власти в США стоит человек, который не понимает, что делает.

«Если вы всё отдали — это ужасно. Но ещё ужаснее — сказать об этом всему миру. Он рассказал Китаю и другим враждебным для нас странам, что у нас нет боеприпасов... Насколько глупым нужно быть, чтобы сказать это?» — сказал он в интервью Fox News.

Экс-президент заявил, что считает наши дни самым опасным в истории США временем из-за распространения ядерного оружия.

Профессор Джозеф Сиракуза в материале австралийского Sky News ранее заявил, что недооценка ядерного потенциала России и её решимости применить ядерное оружие в случае необходимости является смертельной ошибкой президента США Джо Байдена.

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