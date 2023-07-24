Число погибших при обрушении крыши спортзала средней школы в КНР выросло до 11
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что во время инцидента в спортзале находились 19 человек.
«Тело последнего человека, оказавшегося под завалами, освободили примерно в 05:00 мск», — говорится в сообщении.
По информации агентства, спасательные работы завершились.
Ранее обрушение потолка в учебном заведении в Китае привело к гибели девяти человек.
21 июля в исправительной колонии на Урале обрушилась крыша, два человека погибли.