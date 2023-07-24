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Число погибших при обрушении крыши спортзала средней школы в КНР выросло до 11

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Число погибших в результате обрушения крыши спортзала в средней школе в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян увеличилось до 11.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что во время инцидента в спортзале находились 19 человек.

«Тело последнего человека, оказавшегося под завалами, освободили примерно в 05:00 мск», — говорится в сообщении.

По информации агентства, спасательные работы завершились.

Ранее обрушение потолка в учебном заведении в Китае привело к гибели девяти человек.

21 июля в исправительной колонии на Урале обрушилась крыша, два человека погибли.

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