Байден считает, что Нетаньяху не стоит форсировать судебную реформу
Об этом информирует портал Axios.
«С учётом всего спектра угроз и вызовов, с которыми сталкивается Израиль прямо сейчас, израильтянам нет смысла торопиться с этим», — сказал американский лидер.
По его словам, вместо этого Израилю стоит работать «над консолидацией общества».
Ранее в Израиле сторонники судебной реформы собрались на многотысячный митинг.
Также сообщалось, что полиция применила водомёты против протестующих в Тель-Авиве.