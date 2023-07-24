Байден считает, что Нетаньяху не стоит форсировать судебную реформу

Президент США Джо Байден заявил, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не следует форсировать судебную реформу.

Об этом информирует портал Axios.

«С учётом всего спектра угроз и вызовов, с которыми сталкивается Израиль прямо сейчас, израильтянам нет смысла торопиться с этим», — сказал американский лидер.

По его словам, вместо этого Израилю стоит работать «над консолидацией общества».

Ранее в Израиле сторонники судебной реформы собрались на многотысячный митинг.

Также сообщалось, что полиция применила водомёты против протестующих в Тель-Авиве.