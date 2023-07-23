Беспилотник MQ-9 возглавляемой США коалиции опасно сблизился с самолётами России в Сирии

Беспилотник MQ-9 возглавляемой Соединёнными Штатами коалиции опасно сблизился с самолётами ВКС России в районе Эль-Баб в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

По словам Гуринова, при опасном приближении беспилотника российские лётчики зафиксировали воздействие системы наведения, после чего автоматически сработали бортовые комплексы обороны.

«Российские лётчики вновь продемонстрировали высокий профессионализм, своевременно предприняв необходимые меры для предотвращения столкновения с БПЛА коалиции», — цитирует его РИА Новости.

Ранее истребители проамериканской антитеррористической коалиции за сутки восемь раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф.