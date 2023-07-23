В Испании опрос говорит о победе правых партий по итогам всеобщих досрочных выборов

Опрос общественного мнения, проведённый в преддверии голосования и опубликованный телерадиокомпанией RTVE после закрытия избирательных участков, говорит о победе испанских правых партий по итогам голосования.

Как указывает ТАСС со ссылкой на опрос, консервативная Народная партия (НП), которая является главной оппозиционной политической силой, может рассчитывать на 145—150 мест в 350-местной нижней палате парламента.

Сразу за НП идёт Испанская социалистическая рабочая партия премьер-министра Педро Санчеса, которая может получить 113—118 мандатов. Далее, по опросу, идут левое движение «Сумар» (28—31 место) и крайне правая партия VOX (24—27).

Таким образом, правые политические силы могут получить абсолютное большинство мандатов в парламенте.

Ранее в Испании завершилось голосование на досрочных всеобщих выборах.