NYP: Байден 30 лет назад предсказывал, что не доживёт до 2020 года

Президент США Джо Байден в ходе выступления в 1991 году заявил, что не доживёт до 2020 года.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на газету New York Post.

По данным агентства, была обнаружена архивная видеозапись, на которой Байден, будучи сенатором, выступал с речью в юридическом колледже.

«В 2020 году меня уже не будет, я буду мёртв при любом раскладе», — сказал нынешний президент США.

Ранее Байден пошутил, что он является искусственным интеллектом.

Также сообщалось, что президент США не смог сам найти выход со сцены после выступления в Филадельфии.