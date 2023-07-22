Десятки тысяч протестующих собрались около кнессета в Иерусалиме
Десятки тысяч человек участвуют в марше протеста против судебной реформы около здания кнессета в Иерусалиме.
- AP
Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что полиция перекрыла ряд улиц и площадей, в городе приняты повышенные меры безопасности.
Ранее сотни протестующих против судебной реформы собрались на перроне центральной железнодорожной станции Тель-Авива.
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