Десятки тысяч протестующих собрались около кнессета в Иерусалиме

Десятки тысяч человек участвуют в марше протеста против судебной реформы около здания кнессета в Иерусалиме.

AP

Об этом информирует ТАСС. Отмечается, что полиция перекрыла ряд улиц и площадей, в городе приняты повышенные меры безопасности. Ранее сотни протестующих против судебной реформы собрались на перроне центральной железнодорожной станции Тель-Авива.