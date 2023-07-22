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Дипломат Полянский заявил, что НАТО должно «убраться к чёрту из соседства с Россией»

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ответил бывшему послу США в России Майклу Макфолу на его заявление о том, что НАТО помогает предотвратить войну между Россией и Европой.
Дипломат Полянский заявил, что НАТО должно «убраться к чёрту из соседства с Россией»
  • РИА Новости

Полянский напомнил, что в близости от России находятся десятки военных баз НАТО, в то время как вблизи США нет ни одной российской. Кроме того, он добавил, что в отличие от стран альянса Россия не устраивала в соседних странах цветных революций или переворотов.

«НАТО является частью проблемы, а не решением. Убирайтесь к чёрту из соседства моей страны, нам не нужны такие хамские соседи!» — написал дипломат в Twitter.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что НАТО должно отказаться от ограничений в вопросе создания постоянных баз у российских границ.

Также Науседа призвал страны альянса к увеличению военных расходов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление президента Литвы.

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