Российский посол: МИД Польши получил надлежащий ответ на претензии к выступлению Путина

Варшава получила надлежащий ответ на претензии к выступлению российского лидера Владимира Путина, заявил посол России в Польше Сергей Андреев.

Об этом пишет РИА Новости.

Андреев рассказал, что с ним беседовал замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

«Он получил надлежащий ответ, разъяснения по поводу того, как мы видим и историю XX века, и поведение польских властей в настоящее время в связи с конфликтом в Донбассе и на Украине», — подчеркнул посол.

Ранее Яблоньский заявил Польскому агентству печати, что Андреева вызвали в польский МИД из-за слов Путина о Польше.

21 июля Путин назвал целью создания польско-литовско-украинского соединения оккупацию Украины.