Российский посол: МИД Польши получил надлежащий ответ на претензии к выступлению Путина
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
Андреев рассказал, что с ним беседовал замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
«Он получил надлежащий ответ, разъяснения по поводу того, как мы видим и историю XX века, и поведение польских властей в настоящее время в связи с конфликтом в Донбассе и на Украине», — подчеркнул посол.
Ранее Яблоньский заявил Польскому агентству печати, что Андреева вызвали в польский МИД из-за слов Путина о Польше.
21 июля Путин назвал целью создания польско-литовско-украинского соединения оккупацию Украины.