Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что Украина потеряет часть своей территории в результате присоединения её земель к Польше, Румынии и Венгрии.

«Невозможно избежать того, что Польша придёт и заберёт часть Западной Украины», — сказал он в эфире Youtube-канала U.S. Tour of Duty.

По его словам, это также даст возможность Румынии присоединить некоторые территории, и Венгрия «сделает то же самое».

Риттер также отметил, что если Польша будет отбирать территории у Украины, то это спровоцирует конфликт между Польшей и остальными европейскими странами, в результате чего «Европа начнёт разваливаться».

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал планы создания польско-литовско-украинского соединения.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что власти Польши рассматривают возможность размещения своих войск на западе Украины.

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заметил, что президент Украины Владимир Зеленский ведёт процесс «ополячивания» страны.