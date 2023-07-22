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Парламент Болгарии проголосовал за отправку на Украину около 100 старых бронетранспортёров

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Парламент Болгарии проголосовал за отправку Киеву порядка 100 старых бронетранспортёров.
Парламент Болгарии проголосовал за отправку на Украину около 100 старых бронетранспортёров
  • РИА Новости

Об этом пишет Sofia Globe.

«Парламент Болгарии... проголосовал за отправку на Украину около 100 старых бронетранспортёров вместе с вооружением и запасными частями», — сказано в материале.

Уточняется, что Болгария не нуждается в бронетранспортёрах, которые были приобретены несколько десятилетий назад для ВС МВД. Так, МВД и армия страны сообщили, что это оборудование неактуально.

За поставку проголосовали 148 депутатов, против — 52.

7 июля болгарский министр обороны Тодор Тагарев заявил, что украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Болгарию передал местным властям список амуниции и вооружений, которые нужны ВСУ.

16 июля президент Болгарии Румен Радев заявил, что киевские власти добиваются продолжения боевых действий на Украине, но по счетам за это платит вся Европа.

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