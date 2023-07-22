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Обозреватель Fox Даффи: коррупционное расследование лишит Джо Байдена шанса переизбраться

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Обозреватель Fox Business Шон Даффи заявил, что подтверждение информации о получении президентом США Джо Байденом взятки от украинской Burisma лишит его шансов на переизбрание в 2024 году.
Обозреватель Fox Даффи: коррупционное расследование лишит Джо Байдена шанса переизбраться
  • Gettyimages.ru

Даффи отметил, что «шокирован» действиями представителей Демократической партии, обеспечивающих Байдену лидирующую позицию на партийных праймериз.

«Если выяснится, что он действительно получил деньги, $5 млн, от Burisma, я действительно верю, что это лишит его шансов в 2024 году», — сказал журналист.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что выгонит «коррумпированного Байдена» из Белого дома.

Также Трамп и его сторонники планируют расширить президентские полномочия в США в 2025 году.

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