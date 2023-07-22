CBC: сбежавший от мобилизации в Канаду украинец пропал после купания в реке
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на CBC News.
«Около полуночи в полицию позвонили члены семьи, которые были обеспокоены тем, что он не вернулся», — говорится в статье.
Отмечается, что поиски велись по всей прибрежной местности, в них также участвовали водолазы, был задействован вертолёт.
«Однако найти украинца всё же не удалось», — передаёт агентство.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мобилизационный ресурс Украины истощается.