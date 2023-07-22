CBC: сбежавший от мобилизации в Канаду украинец пропал после купания в реке

Украинский беженец, сбежавший от мобилизации, пропал без вести после купания в реке к юго-востоку от канадского города Квебек.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на CBC News.

«Около полуночи в полицию позвонили члены семьи, которые были обеспокоены тем, что он не вернулся», — говорится в статье.

Отмечается, что поиски велись по всей прибрежной местности, в них также участвовали водолазы, был задействован вертолёт.

«Однако найти украинца всё же не удалось», — передаёт агентство.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мобилизационный ресурс Украины истощается.