В США заявили, что обучение украинских пилотов управлению F-16 начнётся в ближайшие недели

Обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 начнётся в ближайшие недели. Об этом сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Я не готов назвать вам точную дату, однако могу сказать, что это вопрос нескольких недель, а не месяцев», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее в Белом доме сообщили, что поставки истребителей F-16 на Украину могут начаться уже в 2023 году, но они, скорее всего, не изменят ход конфликта.

The Washington Post со ссылкой на неназванные официальные лица США ранее писала, что западные самолёты не помогут ВСУ из-за мощной системы ПВО России.