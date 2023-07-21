Захарова: Москва ожидает от Гутерреша реакции по меморандуму Россия — ООН

Москва ожидает от Генсека всемирной организации Антониу Гутерреша реакции по планам в отношении меморандума Россия — ООН. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«В предстоящий период ожидаем реакции Генсекретаря ООН по его планам в отношении Меморандума Россия — ООН, который, как известно, действует три года и для выхода из которого необходимо предварительное (за три месяца) письменное уведомление», — говорится в заявлении.

Захарова подчеркнула, что действия покажут истинные намерения специалистов ООН в контексте обеспечения глобальной продовольственной безопасности и борьбы с голодом.

Ранее в МИД России сообщили, что у ООН есть ещё три месяца на то, чтобы выполнить меморандум с Россией по вывозу российских зерна и удобрений.