В ООН выразили обеспокоенность сообщениями о применении ВСУ кассетных боеприпасов
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«Мы видели эти сообщения, они очень беспокоят», — приводит РИА Новости его слова.
Дюжаррик подчеркнул, что такие боеприпасы «должны уйти в историю и не должны применяться».
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил информацию о том, что Украина уже применяет американские кассетные боеприпасы.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США хотят использовать Украину для утилизации своего старого оружия.