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В ООН выразили обеспокоенность сообщениями о применении ВСУ кассетных боеприпасов

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Информация о начале применения Украиной американских кассетных боеприпасов вызывает обеспокоенность, они не должны использоваться в ходе конфликта. Об этом заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
В ООН выразили обеспокоенность сообщениями о применении ВСУ кассетных боеприпасов
  • AFP
  • © ANGELA WEISS

«Мы видели эти сообщения, они очень беспокоят», — приводит РИА Новости его слова.

Дюжаррик подчеркнул, что такие боеприпасы «должны уйти в историю и не должны применяться».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил информацию о том, что Украина уже применяет американские кассетные боеприпасы.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США хотят использовать Украину для утилизации своего старого оружия.

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