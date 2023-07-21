В ООН выразили обеспокоенность сообщениями о применении ВСУ кассетных боеприпасов

Информация о начале применения Украиной американских кассетных боеприпасов вызывает обеспокоенность, они не должны использоваться в ходе конфликта. Об этом заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы видели эти сообщения, они очень беспокоят», — приводит РИА Новости его слова.

Дюжаррик подчеркнул, что такие боеприпасы «должны уйти в историю и не должны применяться».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил информацию о том, что Украина уже применяет американские кассетные боеприпасы.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США хотят использовать Украину для утилизации своего старого оружия.